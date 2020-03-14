İstanbul'da sis etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da sis etkili oluyor

40 dakika önce

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.

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İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.


- Hasırcıoğlu
D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
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