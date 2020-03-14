İstanbul'da sis etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da sis etkili oluyor
40 dakika önce
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu
ile TEM Otoyolu
üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.
- Hasırcıoğlu
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