İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
35 dakika önce
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.
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