Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da Sis Etkisini Sürdürüyor

1 saat önce

İstanbul'da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor.

İstanbul'da Sis Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
İstanbul'da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor. Kentin siste kaybolan tarihi mekanları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan sis kentte seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Sis altında kalan tarihi yapılar ve caddeler oluşturduğu manzarayla mest etti. Öte yandan, sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:45 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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