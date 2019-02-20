İstanbul'da Sis Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyorİSTANBUL - İstanbul'da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor.

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor



İSTANBUL - İstanbul'da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor. Kentin sis içinde kaybolan tarihi yapıları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan sis kentte seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Sis altında kalan tarihi yapılar ve caddeler oluşturduğu manzarayla mest etti. Öte yandan, sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

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