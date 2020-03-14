İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü - Son Dakika

İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

1 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü, System.String[]

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin özellikle ana arter ile TEM ve D-100 Karayolunda etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM otoyolunda, D-100 Karayolu ile ana arterlerde zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 06:15:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]