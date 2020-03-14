Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü - Son Dakika
İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
18 dakika önce
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin özellikle ana arter ile TEM ve D-100 Karayolunda etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM otoyolunda, D-100 Karayolu ile ana arterlerde zor anlar yaşadı.
(İHA)
Son Dakika Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi