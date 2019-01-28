İstanbul'da Sis Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi
34 dakika önce
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
İstanbul
'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'na inmesi gereken 12 uçak başka meydanlara yönlendirildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi uçakların iniş kalkış yapmasını olumsuz etkiledi. Sisin etkili olduğu saatlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken 12 uçak başka meydanlara yönlendirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklardan 10 tanesi Antalya
Havalimanı'na yönlendirilirken, 2 uçak ise Balıkesir
Koca Seyit Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul'da sisin etkisini kaybetmesinin ardından başka meydanlara yönlendirilen uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na döndü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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