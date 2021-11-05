İstanbul'da sis kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

İstanbul'da sis kartpostallık görüntüler oluştu
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis güzel havandan görüntülendi. E-5 Karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi. Boğazdan geçen tekneler ve gemiler sisten görünmedi. Sis bulutları ve tekneler kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. E-5 Karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi. Bakırköy sahilinde ise, boğazdan geçen tekneler ve gemiler sisten görünmedi. Sis bulutları ve tekneler kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA
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