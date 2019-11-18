Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, System.String[]

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Beşiktaş, İstanbul, İstinye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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