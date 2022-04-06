İstanbul'da sis yoğunluğu! Boğaz trafiği durduruldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güçlükle görüldü. D-100 karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BOĞAZ'DAKİ GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul'da sis kameralara böyle yansıdı: