İstanbul'da sis yoğunluğu! Boğaz trafiği durduruldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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İstanbul'da sis yoğunluğu! Boğaz trafiği durduruldu, sürücüler zor anlar yaşadı

06.04.2022 07:42

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerine kadar şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zorluk çekti. Diğer taraftan İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin bir süre çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.

İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güçlükle görüldü. D-100 karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BOĞAZ'DAKİ GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul'da sis kameralara böyle yansıdı:

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, Boğaz trafiği askıya alındı
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, Boğaz trafiği askıya alındı
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, Boğaz trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sis yoğunluğu! Boğaz trafiği durduruldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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