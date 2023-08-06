İstanbul'da Bomonti Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da Bomonti Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

06.08.2023 21:40

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Bomonti Tüneli'nde kalp krizi geçiren bir adam hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ancak adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da Şişli Bomonti Tüneli'nde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yere düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı.

TÜNELDE BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, 4 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde yaya olarak ilerleyen E.Ş. isimli şahıs, bir süre sonra koşmaya başladı ve ardından aniden yüzüstü yere düştü. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre E.Ş'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. E.Ş.'nin kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilirken, talihsiz adamın tünel içinde koşarken yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, İstanbul, Bomonti, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Bomonti Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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