İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

20.04.2022 10:04
İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, noterlerin kullandığı sistem açığından faydalanarak yurt dışından araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, noterlerin kullandığı sistem açığından faydalanarak yurt dışından araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, noterlerin kullandığı ARTES sistemindeki açıklardan faydalanarak yurt dışından çalınan ÖTV'leri ödenmemiş araçlar tespit edildi. Sahte belgelerle de tescil edildiği belirlenen 5 adet araca el konuldu. Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilen araçlara ilişkin Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da bulunan 4 şüpheli ile İstanbul, Fatih, Güngören, Bağcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Ataşehir ve Üsküdar'da bulunan 16 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 20 şüpheliden 17'sinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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