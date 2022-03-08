İstanbul'da sitenin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da sitenin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

08.03.2022 20:35
İstanbul'da sitenin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yokuş çıkarken kayarak sitenin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yokuş çıkarken kayarak sitenin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazmiye Sevencan yönetimindeki 52 HU 061 plakalı otomobil, Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde yokuş yukarı giderken kontrolden çıkarak geriye kaymaya başladı.

Caddenin sonundaki çöp konteynerlerine çarpan araç, bariyeri aşarak önce yol seviyesinden aşağıda bulunan boş arsaya, ardından da bir sitenin bahçesindeki çocuk parkına düşüp yan yattı.

Kazada sürücü Sevencan, araçta bulunan Emine ve İlyas Ali Sevencan ile Naciye Eren yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul, Otomobil, Tragger, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da sitenin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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