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İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor - Son Dakika

İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor

13.07.2021 17:13

İstanbul'da adeta vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinek paniği şiddetini arttırarak devam ediyor. Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Asya Kaplan sivrisineklerin taşıdığı Batı Nil virüsünün bulaş şekli hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, virüsün kıyafet üzerinden bulaşmadığını, bulaşması için sivrisineğin kan emmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da vatandaşların gece uyutmayan ve özellikle çocukları büyük oranda etkileyen sivrisinek sorununa henüz çözüm bulunamadı. Asya Kaplan türü sivrisineğin Batı Nil virüsü taşıdığı haberlerinin ardından da vatandaşların konuya ilgisi arttı. Virüsün nasıl bulaştığını merak eden vatandaşların aklındaki soru işaretlerini Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz giderdi.

İstanbul'da sivrisinek paniği büyüyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'virüs bulaştırması için kan emmesi gerekiyor' diyerek uyardı

"VİRÜS BULAŞMASI İÇİN İNSANDAN KAN EMMESİ ŞART"

Güneydoğu Asya kökenli olan ve Avrupa kıtası ülkelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği son yıllarda İstanbul'da da sıklıkla görülmeye başlandı.

Asya Kaplan Sivrisineği'nin Batı Nil ateşi virüsünü taşıdığını hatta başka virüsleri de bünyesinde barındırdığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği'nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil" dedi.

İstanbul'da sivrisinek paniği büyüyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'virüs bulaştırması için kan emmesi gerekiyor' diyerek uyardı

"YAKLAŞIK 50 VİRÜSÜ BULAŞTIRABİLİYORLAR"

Sivrisinekler ile 50'ye yakın virüs türünün insanlara bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul'da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü. Aslında bu sivrisinek en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı. Asya Kaplan Sivrisineği, Batı Nil ateşi virüsünden başka virüsleri de taşıyabiliyor ve insanlara bulaştırabiliyor. Bu virüsler ise Usutu virüsü, Chikungunya virüsü, Rift Vadisi humması, Zika virüsü, Dengue humması gibi yaklaşık 50 virüsü bulaştırabiliyor. Aynı zamanda bütün sivrisinekler potansiyel olarak virüs taşıyabilir ve insanlara kan emerek bulaştırabilir. Bu virüsler insanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

İstanbul'da sivrisinek paniği büyüyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'virüs bulaştırması için kan emmesi gerekiyor' diyerek uyardı

"İNCELEMELERDE BATI NİL VİRÜSÜ TAŞIDIKLARINA RASTLADIK"

Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği Asya'da oluşan bir sinek türü. Ancak şu an hem ülkemizde hem de balkanlara doğru bir yayılım söz konusu. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda özellikle Asya Kaplan Sivrisineği'nde Batı Nil ateşi virüsüne rastladık. Aynı zamanda Batı Nil ateşi virüsünü kuşlarda da bulmuş durumdayız. Batı Nil ateşi virüsü göçmen kuşlarla yerli kuşlara geliyor. Batı Nil ateşi virüsünü bulunduran kuşları emen sivrisikler bünyelerinde bu virüsü çoğaltabiliyor" ifadesini kullandı.

İstanbul'da sivrisinek paniği büyüyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'virüs bulaştırması için kan emmesi gerekiyor' diyerek uyardı

"MEVSİMSEL NEDENLER DE ETKİLİ"

Asya Kaplan Sivrisineği'nin ortaya çıkış nedenine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği'ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi. Asya Kaplan Sivrisineği'nin artışına birincil etken mevsimsel değişimler. İkincil etkense artan ticaret. Örneğin, Almanya'da sivrisinek ile ilgili yaşanan bazı sıkıntıların Afrika'dan getirilen lastiklerin olduğu söyleniyor" diye konuştu.

"ELBİSEYE KONMASIYLA BULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Asya Kaplan Sivrisineği'nden korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği'nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil. Asya Kaplan Sivrisineği'nden korunma için merkezi yönetimlere, yerel yönetimlere ve halkımıza büyük iş düşüyor. Merkezi yönetimler ve yerel yönetimler ortak kararlar alıp sivrisinek popülasyonunun azaltılmasına yönelik işler yapması gerekiyor. Aynı zamanda halkımızda kendisini korumak için tenlerine organik doğal yağlar sürmesi lazım. Bu yağlarsa limon ağacı yağı, lavanta yağı olabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor
İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor
İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor

Cerrahpaşa, Veteriner, İstanbul, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor - Son Dakika
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