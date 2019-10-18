İstanbul'da, siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da, siyasi parti binalarına ve bazı market zincirlerine bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına mensup 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda tabanca, tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik kolları DGH üyelerinin bazı siyasi parti binaları ile marketlere yönelik silahlı ve bombalı saldırı ile molotoflu eylemler yapma hazırlığında olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.



Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı pek çok adrese eş zamanlı olarak baskın yapan terör polisi, DGH üyesi 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve eylem içerikli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Yakalanan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.



PKK üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL