"Türkiye'de başıboş köpek değil, çocuk sorunu var" diyen YouTuber gözaltında - Son Dakika

"Türkiye'de başıboş köpek değil, çocuk sorunu var" diyen YouTuber gözaltında

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:57

Sosyal medyada skandal bir video paylaşan YouTuber Tyche Kairos, İstanbul'da gözaltına alındı. Kadının çocuğuna laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun şeklindeki açıklaması tepki çekmişti.

Sosyal medyada paylaştığı videoda " Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var. Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun" diyen kadın, İstanbul'da gözaltına alındı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

"Tyche kairos" takma isimli sosyal medya kullanıcısı, "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyerek skandal bir video paylaşmıştı. "Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun" şeklinde açıklama yapan kadına sosyal medyadan tepki yağdı. Bu görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Görüntülerde yer alan şahsın T.K. isimli kadın olduğu tespit edildi. "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığı belirlenen kadın İstanbul'da yakalandı. Yakalanan kadın, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Türkiye'de başıboş köpek değil, çocuk sorunu var' diyen YouTuber gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye'de başıboş köpek değil, çocuk sorunu var" diyen YouTuber gözaltında - Son Dakika
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