İstanbul'da Soba Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
32 dakika önce
İstanbul Sancaktepe'de bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen 2 çocuk hayatını kaybetti.
İstanbul Sancaktepe
'de bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen 2 çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sancaktepe Fatih Mahallesi
Yakamoz Caddesi numara 28'de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyraz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
(Metin Başar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı
Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu
Avcılar'da Yaralı Bulunan Kadının Oğlu "Babam Balkondan Attı" Dedi
Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti