Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Soba Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Soba Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

32 dakika önce

İstanbul Sancaktepe'de bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen 2 çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul'da Soba Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
İstanbul Sancaktepe'de bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen 2 çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28'de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyraz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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