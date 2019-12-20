İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği - Son Dakika
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İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği

6 saat önce

Sancaktepe'de bir gıda firmasına ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden amonyak gazı sızıntısı meydana geldi.

İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği, System.String[]

Sancaktepe'de bir gıda firmasına ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden amonyak gazı sızıntısı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir polis memuru gazdan etkilenip hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, depoda çalışanların gaz maskesi taktığı görüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sancaktepe Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir firmaya ait soğuk hava deposunda meydana geldi. Sızıntı sonrası oluşan zehirli gaz çevredekiler tarafından hissedildiği an itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler oksijen maskeleri yardımıyla sızıntının meydana geldiği yere ulaşarak müdahale etti. Bir süre gaz tahliyesi çalışmasına devam eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından depodan ayrıldı.

POLİS MEMURU ZEHİRLİ GAZDAN ETKİLENDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleriyle birlikte depoya gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemini aldıktan sonra gazın çıktığı noktaya yaklaşmak istedi. Bu sırada polis memurlarından birisi baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinde görevli olan personelin ve polislerin de gaz maskesiyle görevlerine devam ediyor oluşları gözden kaçmadı.

(Cüneyt Sevindik - Hanifi Bayar/İHA)

Sancaktepe, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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