İstanbul'da Soğuk Havanın Olumsuz Etkisi Sürüyor
1 saat önce
İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk hava, vatandaşları olumsuz etkiliyor.
İstanbul
'da hafta başından beri etkili olan soğuk hava, vatandaşları olumsuz etkiliyor.
İstanbul'da aralıklarla devam eden yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle zaman zaman karla karışık da yağması beklenen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bugün ve önümüzdeki günlerde havanın İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu olması bekleniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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