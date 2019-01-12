Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Soğuk Havanın Olumsuz Etkisi Sürüyor

İstanbul'da Soğuk Havanın Olumsuz Etkisi Sürüyor

1 saat önce

İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk hava, vatandaşları olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da Soğuk Havanın Olumsuz Etkisi Sürüyor, System.String[]
İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk hava, vatandaşları olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle zaman zaman karla karışık da yağması beklenen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bugün ve önümüzdeki günlerde havanın İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu olması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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