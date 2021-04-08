Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Taksimde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde yağış uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur Taksim Meydanı'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.