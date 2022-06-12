İstanbul'da şok görüntüler! Otobüsün motor kısmına girip yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu adam aracın altında kaldı

Saat 13.00 sıralarında Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde Makedonya'dan İstanbul'a tur için gelen bir otobüs geri dönmek üzere Laleli'den hareket etti. Bir süre sonra otobüs içerisinde bağrışma seslerini duyan yolcuların durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs daha sonra yol kenarına çekildi.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDULAR

Yabancı uyruklu şahsın çığlık seslerini duyan otobüs şoförü otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüsün altından motor kısmına doğru girdiği anlaşılan zanlının mahsur kaldığını gören şoför, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇIKARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu şahsın kendisini iple bağladığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin otobüsün motor kısmına giren şahsı çıkarmak için başlattığı çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışmalar sonrası çıkarılan şahsın, aracın çalışmasıyla vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.