İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

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YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili'nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda da ana arterlerin sakin olduğu gözlendi. Öğle saatlerine doğru il genelinde trafik yoğunluğu yüzde 6 civarında ölçüldü.

İstanbul'un tarihi mekanları da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Eminönü ve Sultanahmet'te sakinliğin hakim olduğu görülüyor.

Öğrencilerin sınava toplu taşımayla gidebilmeleri için alınan tedbirler kapsamında metro ve metrobüs seferleri de belirli aralıklarla yapılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, çocuklarını sınava götüren bazı ailelerin sınavların olduğu okulların çıkışındaki bekleyişi devam ediyor.

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:11 Kaynak: AA

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Son Dakika

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