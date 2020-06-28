İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye'de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı.

Türkiye'de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

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İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile dün yapılan ve bugün yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını bildirmişti. YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.


Yollar boşaldı, ekipler izin belgelerini kontrol etti


Bu kapsamda İstanbul'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollardaki yoğunluk ise bir anda azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, polis ekipleri ise E-5 Karayolu başta olmak üzere mega kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Sürücülerin ehliyetlerini ve izin belgelerini kontrol eden polis, YSK'ya yetişecek öğrenciler için trafikte yoğunluğun oluşmaması için çalışma yaptı. - İSTANBUL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Türkiye, LGS, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika
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