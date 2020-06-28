İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Türkiye'de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile dün yapılan ve bugün yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını bildirmişti. YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.

YOLLAR BOŞALDI, EKİPLER İZİN BELGELERİNİ KONTROL ETTİ

Bu kapsamda İstanbul'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollardaki yoğunluk ise bir anda azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, polis ekipleri ise E-5 Karayolu başta olmak üzere mega kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Sürücülerin ehliyetlerini ve izin belgelerini kontrol eden polis, YSK'ya yetişecek öğrenciler için trafikte yoğunluğun oluşmaması için çalışma yaptı.

(İHA)