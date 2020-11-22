İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
22.11.2020 20:24
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Korona virüs ile mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İSTANBUL - Korona virüs ile mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama bu sabah 10.00 itibariyle sona ermişti. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün de saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci günü, yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek.
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