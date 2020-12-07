İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

07.12.2020 02:53
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararıyla Cuma günü akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararıyla Cuma günü akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanırken, turistlere de pasaport kontrolü yapıldı.

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul'da bir çok noktada polis ekipleri tarafından denetim noktası kuruldu. Yaya ve araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.  İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI İstiklal Caddesi ve Taksim'de de denetimler vardı. Polis ekipleri vatandaşları tek tek durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulayan ekipler, yabancı turistlerin de pasaportlarını kontrol etti. İstiklal Caddesi'nde yürüyenlerin büyük bölümünün yabancı uyruklu turistlerin olması dikkat çekti.  MASLAK'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEMPolis ekiplerinin denetim yaptığı noktalardan biri de Maslak oldu. Yapılan denetimde durdurulan bir motosiklet sürücüsüne, izin belgesini beyan edemediği için cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulayan polis memuru vatandaşa, izin belgesini beyan edemediği için işlem yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Bana belge gösteremediğini işlem yapmak zorundayım. Ancak belgeniz varsa kaymakamlığa giderek itiraz edebilirsinizö dedi.  MERTER'DE VE EDİRNEKAPI'DA DA DENETİMLER YAPILDIDenetim yapılan yerler arasında Merter ve D-100 karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikameti de vardı. Merter'de yapılan denetimlerde durdurulan araçta bulunanlar, "Evraklarımızı gösterdik gidiyoruzö dedi. D-100 Karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde de polis ekipleri denetimlerini sabaha kadar sürdürdü.

- İstanbul
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

İstanbul, Kamera, Cuma, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Son Dakika


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