İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Beyoğlu, Bahçelievler, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Kadıköy, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'de vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması başlamadan saatler önce market, fırın ve şarküterilerden alışverişlerini yaptı.

Birçok ilçe ve semtte sakinlik hakim olurken az sayıda vatandaşın ise alışverişini geç saatlere bıraktığı görüldü.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri de yoğunluğun olduğu noktalarda vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Öte yandan İBB Trafik Uygulamasına göre, saat 23.35'te şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak kaydedildi.