İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik - Son Dakika

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

14.12.2020 20:17

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda özellikle Edirne istikameti ile Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun belirli noktalarında saat 21.00'den sonra başlayacak denetim için hazırlıklarını tamamladı.

Haftanın ilk günü saat 21.00 itibarıyla başlayacak 8 saatlik kısıtlama öncesinde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde de araç yoğunluğu görüldü.

Evlerine yetişmeye çalışan bazı vatandaşlar, ana cadde üzerindeki market ve manavlardan alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar da otobüs duraklarında uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.

Kısıtlama öncesinde, Sultanahmet ve Eminönü meydanlarında havanın da soğuk olmasının etkisiyle yoğunluk gözlenmedi.

Üsküdar Meydan'da ise polis ekipleri ve az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Öte yandan akşam saatlerinde ATM önlerinde de uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

D-100 Karayolu, Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik - Son Dakika


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