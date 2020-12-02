İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - Son Dakika

Toplu taşıma ve özel araçlar, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu 'nda hareketlilik oluşturdu.

Bu kapsamda, dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından, İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.

İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

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