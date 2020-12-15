İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Kısıtlama sonrası polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.

Saat 21.00'de başlayan kısıtlama sonrası kentteki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Avcılar 'daki Marmara Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar kısıtlamaya dakikalar kala son ihtiyaçları için alışverişlerini tamamladı.

İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

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