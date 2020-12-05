İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir akşam yaşıyor.

Sokak ve caddelerinde gün boyu sessizliğin hakim olduğu kentte saat 17.00'de kapanan market, manav gibi işletmelerde yoğunluk oluşmazken, bazı vatandaşların alışverişlerini son ana bıraktıkları görüldü.

Gün boyu belirli noktalarda denetim yapan polis ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Trafiğin açık olduğu kentte, sahil, park ve meydanlarda az sayıda turistin olduğu gözlendi.