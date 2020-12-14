Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gece boyu devam etti - Son Dakika

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR/ İstanbul DHA KORONAVİRÜS vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması tüm yurtta devam ediyor. İstanbul'un bir çok noktasında yapılan denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek soruldu. Cuma günü başlayan kısıtlama bu sabah itibariyle sona erdi.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Polis ekipleri tarafından İstanbul'un bir çok noktasında yapılan denetimlerde tek tek durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

POLİSTEN VATANDAŞA MASKE Çamlıca Gişelerinde yapılan denetimlerde, polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsün şoförünün maskesinin yırtık olduğunu gören polis memuru, sürücüye maske verdi. Evrakları kontrol edilen sürücü daha sonra yoluna devam etti. KISITLAMA SAAT 05: 00'DA SONA ERDİ

Tüm Türkiye'de uygulanan ve Cuma günü saat 21: 00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sabah saat 05: 00'da sona erdi.