İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

15 dakika önce

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri Beşiktaş'ta trafik ekipleri kısıtlama kapsamında sürücülere denetim yaptı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Beşiktaş Meydan'da trafik polisleri, sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

Beşiktaş'ta trafik ekipleri kısıtlama kapsamında sürücülere denetim yaptı

İSTANBUL - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Beşiktaş Meydan'da trafik polisleri, sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Nereye gittiklerine soran polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimlik bilgilerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu iki günlük sokağa çıkma kısıtlamanın getirilmesinin ardından mega kent adeta hayalet şehre döndü. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi.


Sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi

Trafiğe çıkan araçları durduran polis, neden çıktıklarını sordu. Sürücülerin izin belgelerinin olduğunu belirtmesi üzerine polis, hem belgelerini hem de kimliklerini kontrol etti. Kontrollerin ardından seyir etmelerine izin verilen sürücüler, "Uygulamadan memnunuz, sokağa çıkma kısıtlaması yerinde bir karar" dedi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

Beşiktaş, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:31 Kaynak: İHA

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