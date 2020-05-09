İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim - Son Dakika

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim
1 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları de sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları de sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:59 Kaynak: AA
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