İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI
41 dakika önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:55 Kaynak: DHA
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