İstanbul'da sokağa çıkma yasağı... Hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor - Son Dakika

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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı... Hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul
'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşlar ambulansla taşınıyor. Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde ise yoğunluk devam ediyor. Hastaneye gelenler arasında cezaevinden getirilen bir tutuklu da yer aldı.
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- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:24 Kaynak: DHA
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