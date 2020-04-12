İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI... HASTANEYE GİDEMEYENLER AMBULANSLARLA GETİRİLİYOR - Son Dakika

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İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI... HASTANEYE GİDEMEYENLER AMBULANSLARLA GETİRİLİYOR
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul
'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşlar ambulansla taşınıyor. Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde ise yoğunluk devam ediyor. Hastaneye gelenler arasında cezaevinden getirilen bir tutuklu da yer aldı.
Görüntü dökümü:
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-Hastaneden detaylar
-Giriş çıkış yapan ambulanslar
-Tutkulunu getirilmesi
-Genel ve detay
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:06 Kaynak: DHA
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