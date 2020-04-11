İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapılıyor - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra D-100 Karayolu'ndaki bazı bölgelerde de uygulama noktası oluşturdu. Buralarda yasağa uyulup uyulmadığını kontrol eden ekiplere, havadan da polis helikopterleri eşlik etti.

Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen trafiğe çıkanlara ceza kesildi.

Denetimler yarın da devam edecek.

Öte yandan Silivri'deki bir kontrol noktasında denetim yapan polislere bir vatandaş tarafından çay ve poğaça ikram edildi.