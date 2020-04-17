İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ BU KEZ İZDİHAM YAŞANMADI -1 - Son Dakika

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaşanan izdiham bu hafta yaşanmadı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala ihtiyaçlarını gidermeye devam eden vatandaşlar, bazı marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların bu kez, sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli ve eldivenli olarak alışveriş yaptıkları görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, vatandaşlar market, fırın, manav ve tekel bayilerine hücum etmişti. Bir an önce alışverişini yapmak isteyen bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak izdihama neden olmuştu.

Hafta içinde yapılan açıklamayla, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu için de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçen hafta yaşanan izdiham ve kargaşanın aksine bu hafta vatandaşlar alışverişlerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz cuma günü, Kasımpaşa'daki bir fırından ekmek almak için izdihama neden olan vatandaşlar, bu sefer maskeli ve sosyal mesafeye uygun şekilde alışveriş yapıyor. Market, şarküteri ve kasaplardan alışveriş yapan vatandaşlar da ev ihtiyaçlarını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gideriyor. Sosyal mesafe kuralını ihlal edenler ise çalışanlar tarafından sık sık uyarılıyor.

KADIKÖY'DE MARKETLERE AKIN ETTİLER

Kadıköy Kozyatağı'nda bazı marketlerin önünde kuyruklar oluştu. Markete gelen vatandaşların eldiven ve maske kullandıkları görüldü.