İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Son Dakika

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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı
7 saat önce
İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında yapılan yeni tip korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.
İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında yapılan yeni tip korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. TEM otoyolu Hadımköy kavşağında oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri mevkiinden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Trafik polisleri Çatalca istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan sürücülere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracında 20 yaş altı çocuk bulunan kişilere de cezai işlem uygulandı. Öte yandan çocukları ile seyahat eden bir aile polis ekiplerine tepki göstererek çocukları bırakacak yerleri olmadığını o yüzden seyahat etmek zorunda olduklarını söyledi. TEM otoyolu Hadımköy kavşağında oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:59 Kaynak: İHA
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