KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü.
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20.04.2020 07:01:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sona erdi (1) - Son Dakika