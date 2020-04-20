İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sona erdi (1) - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü.

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Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi