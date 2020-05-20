İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ
İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi.
İstanbul
'da uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. İstanbullular, dışarıya akın edince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, yasağın son dakikalarına kadar denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sadece kısıtlamadan muaf olan araçların köprüden geçtiği görüldü. Gece yarısıyla birlikte polis denetimleri de sona erdi. Yasağın da bitmesiyle birlikte İstanbullular dışarıya akın etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan ve yerden görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi