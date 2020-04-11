İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor (2) - Son Dakika

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İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor (2)
7 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:10 Kaynak: AA
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