Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor (4) - Son Dakika
İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor (4)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:48 Kaynak: AA
Son Dakika TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı