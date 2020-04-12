İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜN: YOLLAR BOŞ KALDI (1) - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul 'da yollar yine boş kaldı.

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