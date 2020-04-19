İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜ; YOLLAR BOŞ KALDI (1) - Son Dakika

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İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜ; YOLLAR BOŞ KALDI (1)
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.
Görüntü dökümü
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-Yolların boş olması
-Metrobüs ve otobüs duraklarından görüntü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:53 Kaynak: DHA
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