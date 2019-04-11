Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kamerada

İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kamerada

46 dakika önce

İstanbul'da sokak ortasında uçan tekmeli meydan kavgası kamerada Küçükçekmece'de çok sayıda şahıs sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine girdi Kadınların da karıştığı kavgada darbe alarak yere düşen gencin ayakkabısı çıktı Kadınlar erkekleri belinden tutarak ayırmaya çalıştıİSTANBUL...

İstanbul'da sokak ortasında uçan tekmeli meydan kavgası kamerada
Küçükçekmece'de çok sayıda şahıs sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine girdi
Kadınların da karıştığı kavgada darbe alarak yere düşen gencin ayakkabısı çıktı
Kadınlar erkekleri belinden tutarak ayırmaya çalıştı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sokak ortasında 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 10.40 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir lokantanın sahibi adam ile yolun karşısındaki şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Sözlü tartışmanın yerini bir anda kavgaya bırakması üzerine tekme ve tokatlar havada uçuştu. Sokaktaki bazı esnafların ve lokanta çalışanların da olaya karışması sonucu adeta bir meydan kavgası meydana geldi. Kavga esnasında grup ikiye bölünerek kavga etmeyi sürdürürken, gençlerden biri ise uçan tekme attı. Kadınların da karıştığı kavgada aldığı darbeyle yere düşen başka bir gencin ayakkabısı çıktı. Tansiyonun bir türlü düşmediği kavgada, tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Biri uçan tekme attı diğeri kadınlara vurdu
Görüntülerde, yolun karşısında şahıslar tartışmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra aynı şahıslar tekme ve tokatlarla birbirine saldırıyor. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar da olaya dahil oluyor. Tokat ve yumrukların atıldığı görülen olayda bir genç uçan tekme atıyor. Aldığı darbeyle yere düşen bir gencin ayakkabısı çıkıyor. Bazı vatandaşlar ise kavga edenleri ayırmaya çalışıyor. Kavgaya karışan kadınlar erkekleri belinden tutarak ayırmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:08 Kaynak: İHA
Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa
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