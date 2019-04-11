İstanbul'da sokak ortasında uçan tekmeli meydan kavgası kamerada

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İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam

Ablası Gibi Ölmemesi İçin 80 Bin TL'ye İhtiyacı Var