İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

??????? İstanbul'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 16 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 27 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 16 ilçede 22 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 19'unu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1000 ecstacy hap, 305 gram eroin, 100 gram esrar, 690 gram skunk, 40 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 33 mermi ile bir miktar para ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.