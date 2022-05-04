İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı

04.05.2022 01:35
İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde çok sayıda farklı ülkeden 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde çok sayıda farklı ülkeden 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve geri kalanı çeşitli ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresindeki Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sokak ve meydanlarda büyük çaplı göçmen avı: 582 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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