İstanbul'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İstanbul'da sokaklar boş kaldı
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İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da esnaf da kepenkleri kapattı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy sessizliğe büründü. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul'da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Son gelen yasaklarla birlikte özellikle Galata Köprüsü adeta sessizliğe gömüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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